Вертолеты 80 раз сбрасывали воду на пожар в Москве

По факту пожара на складе пиротехники в районе Лужников в Москве проверку начала прокуратура. Выяснить предстоит как причину, так и то, почему хранилище взрывоопасных предметов находилось в самом центре города, в месте плотной застройки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мощный взрыв прогремел буквально через несколько минут после того, как над складом пиротехники в самом центре Москвы поднялся дым. Когда толпы прохожих выстроились вдоль набережной и начали снимать световое шоу в небе над Столицей, на территории комплекса, рядом с эпицентром вовсю шла свадьба, и покидать площадку, не смотря на очевидную опасность, никто, кажется, не спешил.

"К нам даже не заходили и подходили. Мы вообще свидетелями стали этого пожара, как начало разрываться, как огонь распространялся, первый дым", - рассказали организаторы свадьбы.

Пока одни праздновали рождение семьи, другие оплакивали смерть бизнеса. Постройки на территории расположены близко друг к другу. Горел не только склад, до предела забитый порохом. Огонь перебросился и на соседние здания.

"Стены от корта остались, а клуб весь выгорел, и я не знаю будет ли возможность восстановить", - рассказала очевидец Дина Кострыкина.

Уже позже стало известно - в небольшом складе в самом центре Москвы хранилось 15 тонн различных взрывных изделий. Здесь продавали так называемую "бытовую пиротехнику". Это значит - не слишком опасная.

Нам удалось пройти к самому складу, где и хранилась пиротехника. Здесь повсюду разбросаны батареи салютов, следовательно именно они и взрывались.

И резонный вопрос - почему склад оказался именно здесь. Арендовать такую площадь в таком месте, рядом с легендарными Лужниками - дорого. Но, очевидно, доходы компании позволяли! К тому же и запрета на хранение пиротехники в городской черте нет. Более того, чтобы торговать таким товаром - не нужна даже лицензия.

"Если речь идет о бытовой пиротехнике, то как таковой лицензии не требуется, это пиротехника 2-3 класса опасности,и она приравнивается к товарам народного потребления. Это те самые коробочки, которые продаются в магазине - при правильном хранении, они никакой опасности не представляют", - объяснил председатель ассоциации независимых пиротехников Сергей Воложин.

Но как именно хранили салюты, петарды и римские свечи - еще предстоит выяснить экспертам. Женщина на кадрах, предположительно - владелец бизнеса. Фейерверки она продавала по всей стране. Реализовывала продукцию одного из крупнейших производителей.

"Русский салют мне продает оптом пиротехнику - только мне, а я ее уже распространяю. Все сгорело, вся жизнь сгорела. Кредиты", - рассказала владелица бизнеса Виктория Романенко.

Пока предварительная причина возгорания на складе - короткое замыкание. И эксперты этого не исключают.

"В Москве установилась жара. Все начинают включать кондиционеры на полную катушку, происходит перегрузка электросети - 95% - это связано с системой энергоснабжения объекта", - объяснил руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев.

Проверять подобные помещения должны минимум раз в три года. В 2019 здесь выявили нарушения, которые были устранены. По крайней мере, так сказано в отчете. Теперь, очевидно, документы придется поднять.