Шведские депутаты впервые вынесли вотум недоверия премьеру

Шведский парламент впервые в истории на заседании в понедельник, 21 июня, выразил недоверие премьер-министру страны Стефану Левену. Вотум недоверия поддержали 181 из 349 депутатов, 109 - против, сообщает SVT, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С 1974 года в Швеции парламент одиннадцать раз голосовал по вотуму недоверия и всегда отрицательно.

Левен стал первым премьером страны, которому вынесен вотум недоверия.

С инициативой вотума недоверия отдельно выступили Левая партия и крайне правые Шведские демократы. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

Основным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.

Теперь Левену придется либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы.