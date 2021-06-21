Еврокомиссия одобрила выделение Австрии €3,5 млрд на восстановление экономики

Европейская комиссия (ЕК) одобрила план восстановления экономики Австрии после пандемии COVID-19. На эти цели из фонда ЕС будет выделено более €3 млрд, сообщила в понедельник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Вене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я могу сообщить Австрии, что Европейская комиссия сегодня дала зеленый свет австрийскому плану восстановления экономики. <...> Почти €3,5 млрд в ближайшие годы поступят Австрии", - сказала она на пресс-конференции.

Австрия ожидала получить €3,5 млрд из фонда восстановления европейской экономики, чтобы направить это финансирование на развитие железнодорожной инфраструктуры, широкополосного доступа к интернету и на программы защиты окружающей среды.

Программа ЕС нового поколения на восстановление экономики достигает около €750 млрд.