Надеемся, что итоги выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе

Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.", - говорится в заявлении.