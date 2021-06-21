Надеемся, что итоги выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе - МИД РФ
Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой.
"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.", - говорится в заявлении.
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