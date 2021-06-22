https://news.day.az/world/1354922.html В России за сутки выявили почти 17 тыс. случаев заражения коронавирусом--> -->
В России за сутки выявили почти 17 тыс. случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 715.
Как передает Day.Az, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 22 июня.
Общее количество инфицированных достигло 5 350 919.
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