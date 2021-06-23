Гурбан байрам в московских мечетях пройдет в режиме онлайн

Праздник жертвоприношения - Гурбан байрам, который традиционно встречают массовыми молитвами, в Москве пройдет в режиме онлайн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказали в Духовном управлении мусульман РФ.

В этом году праздник начинается 20 июля. "В 2019-2020-х годах Гурбан и Рамазан байрам прошли в онлайн-режиме. Мы искренне надеялись, что праздник пройдет традиционно, верующие вместе совершат праздничную молитву, но текущая ситуация в Москве говорит о том, что и в этот раз нам придется провести лишь онлайн-трансляцию праздничного богослужения", - сказал глава ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что до пандемии на праздничную молитву в столичных мечетях собирались десятки тысяч людей. "В праздники в Московскую соборную мечеть приходили более 100 тыс. человек. Люди заполняли все пространство в мечети, выстраивались на прилегающих улицах. В таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно. Поэтому на Гурбан байрам доступ в мечети для верующих закрыт, молитвы проходят только при участии имамов и сотрудников. Кордоны выстраивают еще у метро, чтобы у мечетей не было скопления людей", - пояснил муфтий.

В остальное время московские мечети работают в штатном режиме.