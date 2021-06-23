Европа пытается сдержать распространение дельта-штамма коронавируса

Польша собирается ввести обязательный семидневный карантин для всех путешественников из Великобритании в попытке сдержать распространение дельта-штамма коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это правило распространяется и на тех, кто привез с собой отрицательный тест. Освободить от карантина может только отметка о полной вакцинами.

Тем временем в ВОЗ выразили озабоченность по поводу ослабления антиковидных мер в городах, принимающих чемпионат Европы по футболу. Заявление сделано после того, как британские власти пообещали пустить на полуфинал и финал на лондонский стадион "Уэмбли" более 60 тысяч болельщиков. Лондон рассматривает вариант освобождения ВИП-гостей и спонсоров турнира от обязательного для большинства иностранцев карантина. Соседи призывают к осторожности.

"Не думаю, что разрешать там переполненные стадионы - здравая идея, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. - Я поддерживаю все санитарные усилия Великобритании, ведь речь идет о месте, где вирус активен, что предполагает очень серьезное ограничение перемещений".

Ковид может спутать карты и тем счастливчикам, которым удалось вырваться за границу к морю. Испанская Майорка открыта для туристов. Местные власти распорядились переоборудовать один из отелей под комфортабельный изолятор - сюда планируется отправлять тех, у кого уже во время отпуска выявится коронавирус.