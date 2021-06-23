Турция очищает Мраморное море

В рамках борьбы со слизью в Мраморном море турецкие специалисты собрали и отправили на утилизацию 5 738 кубометров морской слизи - аномально разросшегося фитопланктона, угрожающего жизням морских животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум на своей странице в Twitter.

Так, 22 июня была запущена процедура по обогащению воды Мраморного моря кислородом.

По его словам, на 15-день кампании по очистке в Стамбуле удалось очистить от слизи 2 225 кубометров территории, в Коджаэли - 412 кубометров, в Бурсе - Бурса 133 кубометров, в Текирдаге - 153 кубометров, Балыкесире - 577 кубометров, Чанаккале - 628 кубометров, Ялове - 1610 кубометров.