https://news.day.az/world/1355653.html Пылевое облако из Сахары накрыло Европу--> -->
Пылевое облако из Сахары накрыло Европу
Огромное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть Европы. Об этом сообщает The Watchers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, сегодня, 24 июня, оно распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.
Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.
Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.
В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющие на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеваниям и снижению индекса качества воздуха.
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