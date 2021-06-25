Отказ от обязательной вакцинации в Казахстане повлечет штрафы

Работников трудовых коллективов, отказывающихся от обязательной вакцинации от COVID-19, будут штрафовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Айжан Есмагамбетова.

"Мы уже знаем, что будет обязательное требование по вакцинации категорий лиц, которые были ранее названы (работники сферы услуг, промпредприятий, коллективов свыше 20 человек - ИФ). За нарушение постановления главного государственного санитарного врача предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Административная ответственность предусматривается как для физических лиц - 5 месячных расчетных показателей, так и для юридических лиц", - сказала Есмагамбетова в среду на брифинге, отвечая на вопрос какие санкции предусмотрены за отказ от вакцинации и прохождения ПЦР-тестирования на коронавирус.

"Если работодатель не будет выполнять этих требований, то он также может быть привлечен к административной ответственности", - добавила чиновница.

Накануне межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 рекомендовала главному государственному санитарному врачу Казахстана ограничить работу не вакцинированных от COVID-19 работников сферы услуг, промпредприятий, трудовых коллективов свыше 20 человек. Для отказавшихся от вакцинации планируется ввести требование об обязательном ПЦР-тестировании.