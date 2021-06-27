В Армении подвели окончательные итоги внеочередных парламентских выборов

ЦИК Армении подвел окончательные итоги внеочередных парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, партия "Гражданский договор" и.о. премьера Пашиняна набрала 53,91%, блок "Айастан" экс-президента Роберта Кочаряна - 21,9%.