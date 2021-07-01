Пашинян уволил главу аппарата премьера

Глава кабмина Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность своего главного советника Араика Арутюняна. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Руководствуясь законом "Об общественной службе", снять с занимаемой должности главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность Араика Арутюняна", - говорится в указе Пашиняна.

Бывший министр здравоохранения Арсен Торосян был назначен на должность главы аппарата премьера в январе текущего года. В это же время Араик Арутюнян был уволен с поста министра образования, науки, культуры и спорта и был назначен главным советником Пашиняна. Торосян и Арутюнян являются членами правления партии Пашиняна "Гражданский договор".