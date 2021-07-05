https://news.day.az/world/1358793.html За последние сутки в Грузии выявлено 838 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 838 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 838 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), за последние два дня от COVİD-19 скончались 26 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 369 886, число умерших - 5 373.
Вылечились 355 127 человек.
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