На eBay появилось объявление о продаже горы в Германии за $235 000

На торговой интернет-площадке eBay появилось объявление о продаже горы в Германии за $235 000, сообщает Day.Az со ссылкой на CBS.

Гора Циркельштайн, самая маленькая из гор Саксонской Швейцарии, расположена в пяти километрах к юго-востоку от Бад-Шандау, слева от реки Эльбы в приграничной территории с Чехией.

В 1818 году эта гора вдохновила немецкого художника-пейзажиста Каспара Давида Фридриха написать картину "Странник над морем тумана".

Нынешние владельцы Циркельштайна, не имеющие права управлять лесным массивом и парком на территории горы, продают гору за $235 000 под объявлением "Уникальная/Ваша собственная гора в Саксонской Швейцарии".

До этого собственники Циркельштайна предлагали продать гору за $1.2 млн, а позднее - за $590 000.