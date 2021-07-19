В Грузии выявлены более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за последние сутки выявлены 848 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 1 231 человек, скончались - 15.

За последние 24 часа в Грузии были проведены 18 194 теста на коронавирус, в том числе 9 607 экспресс-тестов на антитела и 8 587 ПЦР-тестов.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 388 329 случаев заражения коронавирусом, из которых 366 250 человек выздоровели, 5 566 - скончались.

На карантине находится 71 человек, в стационаре под наблюдением - 4 446 человек.