В Финляндии началась четвертая волна коронавируса

Финляндия столкнулась с четвертой волной эпидемии коронавирусной инфекции, заявил директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен в интервью телеканалу MTV-3, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во вторник, 20 июля, в Финляндии зафиксировали самый высокий с апреля прирост новых случаев заражения COVID-19 - 461.

"Если мы хотим говорить о волнах [эпидемии], то да, это можно считать четвертой волной", - отметил специалист. При этом он подчеркнул, что благодаря вакцинации в настоящее время ситуация в Финляндии лучше, чем была зимой или прошлой осенью.

По словам Салминена, во многих странах Европы сейчас происходит то же самое - количество заражений растет. Он добавил, что на этой неделе правительство Финляндии намерено принять решение о возможном ужесточении ограничительных мер.

Общее число заражений коронавирусной инфекцией в Финляндии с начала пандемии составляет около 100,8 тысячи.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вступила в четвертую волну коронавируса. Он указал, что Пятая республика столкнулась "с более высокими темпами заражения, чем на предыдущих этапах". Атталь уточнил, что за неделю число выявленных случаев COVID-19 увеличилось вдвое, сейчас ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых случаев инфицирования.