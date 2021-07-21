"Грузинская мечта" снова выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Каху Каладзе, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

В парке Мтацминда проходит мероприятие по представлению кандидата в мэры столицы на выборах в органы местного самоуправления.

"Каху Каладзе представил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе: "Грузинская мечта" выдвигает кандидатом в мэры Тбилиси лучшего мэра столицы всех времен Каху Каладзе".

Каха Каладзе будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси во второй раз. В 2017 году он победил в первом же туре выборов.

Выборы в органы местного самоуправления 2021 года состоятся 2 октября.