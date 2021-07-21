https://news.day.az/world/1363535.html Наводнение в Германии: надежды найти выживших тают - ВИДЕО
Наводнение в Германии: надежды найти выживших тают - ВИДЕО
Надежды найти выживших после масштабного наводнения в Германии тают с каждой минутой. Только в округе Арвайлер, принявшем на себя основной удар стихии, 155 человек числятся пропавшими без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, многие не смогли выбраться из автомобилей и подвалов своих домов. Пожарные и спасатели откачивают воду с парковки, которую почти полностью затопило вместе с десятками машин. В них могли находиться люди.
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