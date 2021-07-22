Китай уходит под воду

В Китае обнаружены тела всех 14 рабочих, которые оказались запертыми в горном туннеле в южной провинции Гуандун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, один из участков затопило во время проведения там строительных работ. Людей искали 2,5 тысячи спасателей.

По сообщениям китайских СМИ, свыше 30 человек погибли и в провинции Хэнань, где выпало беспрецедентное количество осадков. Эпицентром бедствия стал город Чжэнчжоу, там был остановлен транспорт и люди застряли в туннелях между станциями. В результате подтопления подземки 12 человек погибли. В регионе введен первый уровень чрезвычайной ситуации, эвакуированы 200 тысяч жителей.

Помилованные стихией города также принимают дополнительные меры. Неслучайно: синоптики сообщают, что натворивший бед циклон идет дальше на юг, а навстречу ему на Гуандун надвигается мощнейший тайфун. К моменту их возможного пересечения стоит подготовиться заранее.