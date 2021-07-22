Польша окажет гуманитарную помощь Литве

Польша направляет гуманитарную помощь в Литву из-за миграционного кризиса на литовско-белорусской границе, который продолжается уже несколько месяцев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Это жест солидарности и поддержки нашего соседа и союзника", - отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Конвой с гуманитарной помощью был сформирован за счет Правительственного агентства стратегических резервов. Отмечается, что его стоимость составляет порядка 740 тысяч злотых (около 190 тыс. долларов). В составе конвоя есть палатки, генераторы электроэнергии, а также одеяла и полевые кровати.

В МИД Польши считают, кризис был создан умышленно и искусственно. Об этом якобы свидетельствуют данные анализа обстоятельств и сообщения польских и литовских пограничных служб.

"Мы осуждаем такой подход, использующий сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуацию в странах происхождения мигрантов для реализации текущей политической повестки дня", - указано в сообщении.

Также польское внешнеполитическое ведомство призвало все страны Евросоюза оказать поддержку властей Вильнюса в их усилиях по обеспечению внешней границы ЕС.

В последнее время Литва заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Так, 2 июля власти страны объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Согласно последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией были задержаны свыше 2,2 тысячи нелегальных мигрантов. Это более чем в 27 раз превышает показатели прошлого года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны ранее заявил, что государство более не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".