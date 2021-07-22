Индонезия бьет мировые рекорды по смертности от COVID-19

ВОЗ призвала Индонезию ужесточить карантинные ограничения - страна лидирует в мире по суточному количеству смертей от коронавируса. Об этом сообщает Reuters в четверг, 22 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На этой неделе Индонезия стала одним из эпицентров пандемии. Каждый день в стране от COVID-19 умирали более 1,4 тысячи человек. При этом за последние пять недель количество выявленных случаев COVID-19 подскочило в пять раз.

В связи со сложившейся ситуацией ВОЗ призвала Индонезию к "срочным действиям" для решения проблемы, а именно резкого роста числа инфекций в 13 из 34 провинций.

"В это время Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем инфицирования COVID-19, и это свидетельствует о важности осуществления строгих мер в сфере здравоохранения и социального обеспечения, особенно ограничений на передвижение по всей территории страны", - сказано в сообщении.