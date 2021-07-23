Череда отставок в минобороны Армении

С назначением Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны Армении в ведомстве начался парад отставок, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Дело в том, что у Карапетяна были натянутые отношения с некоторыми начальниками управлений, в прошлом были неприятные инциденты, вплоть до ругательств и личных оскорблений. И теперь, после того, как бывший первый замглавы Генштаба фактически сменил отправленного недавно в отставку и. о. министра Вагаршака Арутюняна, люди, с которыми Карапетян не поладил, сами решили уйти, не дожидаясь, пока им укажут на дверь.

В частности, заявления об уходе написали начальник управления по капитальному строительству, начальник главного управления по кадровой и военно-образовательной политике, глава юридического управления и руководители ряда подведомственных структур.