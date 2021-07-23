Германия: жертвы наводнения возвращаются

Из 50 тысяч жителей Эрфтштадта под Кельном у многих теперь нет ни крыши над головой, ни хозяйства, ни воспоминаний. Люди, вывезенные на пике бедствия, возвращаются туда, где недавно был их дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти сразу выдают им по 3,5 тысячи евро экстренной помощи, но у многих нет сил начать новую жизнь.

"Четыре месяца назад у меня умер сын, потом деверь, - рассказывает пенсионерка Сюзанна Денке. - Нам хватает страданий, семья оказалась в разных местах. Дочка, к примеру, живет со своим партнером, внуки в Гёттингене. Они хотели бы вернуться ко мне, привыкли проводить время с бабушкой, а теперь это невозможно. Наверху в доме более или менее чисто, но нет ни воды, ни электричества. Нужно проводить уборку, нет слов, как мне грустно".

На полное восстановление электросетей и водоснабжения в регионе уйдут недели. Потом сюда приедут эксперты - осмотреть поврежденные дома, решить, подлежат ли они ремонту. Неизвестность невыносима для людей, переживших глубокий стресс.

Хайнц Бергер рассказывает, что на пике наводнения уровень воды на его улице достигал двухметровой отметки. Вместе с женой он размышляет, что делать дальше.

Власти выделяют пострадавшим помощь, обещают новые инициативы поддержки и призывают людей к мужеству. "Как раньше уже не будет", - написал мэр Эрфтштадта в обращении к местным жителям.