Си Цзиньпин в Тибете: первый за 30 лет

В Тибете торжественно встретили председателя КНР Си Цзиньпина: он стал первым за три десятка лет лидером страны, который приехал в этот автономный район.

Формальный повод - официально открытая около месяца назад первая в Тибете электрифицированная железная дорога.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, масштабный проект, приуроченный к 100-летию Компартии. 435-километровая трасса обошлась в 5 миллиардов долларов.