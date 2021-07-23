https://news.day.az/world/1364135.html Си Цзиньпин в Тибете: первый за 30 лет - ВИДЕО
Си Цзиньпин в Тибете: первый за 30 лет - ВИДЕО
В Тибете торжественно встретили председателя КНР Си Цзиньпина: он стал первым за три десятка лет лидером страны, который приехал в этот автономный район.
Формальный повод - официально открытая около месяца назад первая в Тибете электрифицированная железная дорога.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, масштабный проект, приуроченный к 100-летию Компартии. 435-километровая трасса обошлась в 5 миллиардов долларов.
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