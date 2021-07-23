Турция впервые официально экспортировала БПЛА-камикадзе Kargu.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, первый контракт на продажу БПЛА за рубеж был подписан по результатам переговоров на высоком уровне. Заказчик и стоимость проданных Kargu не раскрываются. По условиям контракта, поставка должна быть завершена до конца 2021 года.

Генеральный директор STM Озгюр Гюлеръюз заявил, что переговоры об экспорте Kargu ведутся и с другими странами мира.