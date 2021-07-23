Печальная новость ВОЗ в связи с коронавирусом
Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения.
Как отметил региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы растет заболеваемость.
Чтобы сдержать распространение SARS-CoV-2 в этих условиях, важно сохранять бдительность, подчеркнул глава ECDC Андреа Аммон.
"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", - пояснил он.
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