Министр финансов США предупредила Конгресс об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего "непоправимого ущерба" для экономики страны в случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований. Соответствующее письмо, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, глава ведомства направила руководству законодательного органа страны.

Она напомнила, что на данный момент потолок госдолга заморожен сроком до 31 июля, так что при отсутствии каких-либо действий уже 1 августа уровень задолженности достигнет законодательно установленной максимальной величины. "Если Конгресс не предпримет до понедельника, 2 августа 2021 года, действия, направленные на замораживание или повышение потолка долга, Минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам", - подчеркнула она.

Йеллен при этом отметила, что в случае, если потолок госдолга не будет заморожен или увеличен, уже к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, поскольку на этот период намечены значительные бюджетные траты.

По словам Йеллен, дефолт "нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев". Она напомнила о том, что "даже одна лишь угроза" дефолта в прошлом уже наносила вред американской экономике, как это было в 2011 году, когда кредитный рейтинг США был понижен впервые в истории. "По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств", - добавила министр, призвав законодателей предпринять действия "как можно скорее".