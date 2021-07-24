На юг Африки пришли небывалые морозы

Рекорды минимальной температуры зафиксированы минувшей ночью в центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима. Об этом сообщила в субботу местная радиостанция SABC со ссылкой на метеослужбу ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ночь на 24 июля в 19 районах страны были побиты исторические рекорды самой низкой температуры, отмечают синоптики. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг минус 9,9 градуса Цельсия. Столь сильных холодов там не было за весь период метеорологических наблюдений. В Йоханнесбурге температура воздуха падала минувшей ночью до минус семи градусов. Предыдущий рекорд холодов - 6,3 градуса был зафиксирован в Йоханнесбурге 19 июля 1995 года.

Впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег. SABC отмечает, что в этих местах дети и подростки впервые увидели снегопады. Из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.

Нынешние морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Последняя находится от южной точки Африканского континента на расстоянии около 4 тыс. км. Ожидается, что холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю.