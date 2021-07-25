В Грузии выявлен 2061 новый случай коронавируса
В Грузии за сутки выявлен 2061 новый случай коронавируса, выздоровели 1654 инфицированных, скончались 23 человека. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.
За последние 24 часа в стране проведено 31 204 теста на коронавирус, в том числе 14 631 с экспресс-теста на антигены и 16 573 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 6,6%, за последние 14 дней - 5,66%, за 7 дней - 6,3%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 402 759 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 373 088 и умерли 5 688 человек соответственно.
Всего вакцинировано 402 765 человек, за сутки - 4 274. В карантине находятся 71 человек, в стационарах - 5 069 и в клинических гостиницах 1 697 человек соответственно.
Вчера, 24 июля, в Грузии было выявлено 2 617 случаев коронавируса, 869 пациентов выздоровели, девять умерли.
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