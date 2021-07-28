Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

Глава американской частной аэрокосмической компания Blue Origin Джефф Безос предложил главе администрации NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании 2 миллиарда долларов, чтобы покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году, взамен на участие Blue Origin в программе, сообщается в открытом письме Безоса в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Blue Origin восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну, отказавшись от всех выплат (со стороны NASA - ИФ) в этом и в течение следующих двух фискальных лет на сумму вплоть до 2 миллиардов долларов, чтобы программа вернулась в нужное русло прямо сейчас. Это предложение - не временная отсрочка, а полный отказ от этих выплат", - говорится в письме компании.

Взамен, компания просит заключить с ней контракт на создание посадочного модуля, который использует водород, который можно добывать на Луне, и может быть доставлен на разных ракетах-носителях. Расходы на разработку, которые составят около 1 млрд долларов, Blue Origin также берёт на себя.