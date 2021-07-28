https://news.day.az/world/1365093.html Ученые пообещали миру рекордную жару в ближайшие десятилетия
Ученые пообещали миру рекордную жару в ближайшие десятилетия
В ближайшие десятилетия мир столкнется с более интенсивными периодами аномальной жары. К такому выводу пришли ученые из Высшей технической школы Цюриха.
По мнению одного из участников исследования Эрика Фишера, планете следует хорошенько приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды, сообщает Day.Az со ссылкой на Nature Climate Change.
Рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021-2050-е годы, а в 2051-2080-е годы - от трех до 21 раза чаще.
Таким образом, каждое десятилетие будет становиться еще жарче.
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