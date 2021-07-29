Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 196 709 255. Такие данные в четверг утром приводит портал Worldometers.info, передает Day.Az.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 35 487 490, в Индии - 31 528 114, в Бразилии - 19 797 516 человек.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 203 682 человека, выздоровели - 178 121 406.