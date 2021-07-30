В Болгарии из-за ошибки при вакцинации умерли 10 тыс. человек

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране десяти тысяч жизней.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, фагмент его выступления показал телеканал Nova.

Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни.

По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80 процентов умерших были пожилыми.

"Эти жизни могли быть спасены", - добавил он.

Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы.