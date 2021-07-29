Как выглядит Анталья, где бушуют лесные пожары

На турецких курортах жертвами лесных пожаров уже стали три человека, более 60 попали в больницы с ожогами. Этим утром пришлось срочно эвакуировать жителей 20 населенных пунктов. Опустели сегодня и территории отелей, где сейчас много россиян.

Подробности - в материале РЕН ТВ.

Вместо прекрасного пейзажа - клубы дыма. Еще вчера здесь можно было наслаждаться горами, но сейчас их не разглядеть. Огонь тушили всю ночь, но так с ним и не справились. Сейчас в Сиде до очагов возгораний примерно 20 километров. Здесь туристы жалуются на плохое самочувствие, несколько человек обращались к медикам. В городе духота, достаточно сильный запах гари. Но о своем самочувствии родным не рассказать. Интернет не работает, сгорели вышки.

Ни туристы, ни местные жители этой ночью не спали. Такие пейзажи увидишь нечасто, да и просто страшно. Вдруг эта стена огня подберется к тебе слишком быстро. С некоторыми так и случилось. Лесные пожары вплотную подобрались к домам - жители 18 населенных пунктов эвакуированы. На помощь турецким пожарным Россия направила свою авиацию, и хотя власти и уверяют, что ситуация под контролем, все, что сейчас происходит на улице, больше напоминает кадры из фильмов про апокалипсис.

Огонь вспыхнул в двух лесных массивах. Несмотря на то что изначально все это выглядело угрожающе, кажется, спокойствие сохранили только российские туристы. Они фотографировались в марсианских декорациях. В нашем посольстве заявили, что эвакуации отдыхающих пока не проводится, да и жалоб от них якобы не поступало. Разве что единичные - на запах гари. Но сегодня территории отелей заметно опустели.

В это время у бассейнов много человек, люди прячутся от палящего солнца, но не сейчас. Как мы видим, почти никого, само светило ярко-красного цвета, все в дыму. Туристы предпочитают оставаться в номерах. Тяжело дышать, люди вызывают медиков. Как мы видим, окна в номерах закрыты, так туристы пытаются спастись от запаха гари. На улице около 40 градусов.

Местные власти заверили отдыхающих, что до отелей огонь точно не доберется и бояться якобы нечего. А спустя два часа попросили федеральные власти объявить Анталью зоной бедствия.

"Я никогда не видел такого пожара. Сейчас все наши пожарные там. Мы всех эвакуировали, мы переживаем худшие дни", - отметил глава Аданы Сулейман Элбан.

Сейчас все экскурсии в этой части региона приостановлены, дороги перекрыты, повсюду работают спасатели. Сюда переброшены 106 пожарных машин, 15 вертолетов, два самолета и десятки человек. Но порывистый ветер буквально гонит огонь все ближе к жилым районам, и, возможно, скоро эвакуировать придется и туристов. Пламя вряд ли доберется до побережья, но даже просто находиться на улице здесь уже невозможно.