Палатки с водой и едой развернули для туристов в горящем Мармарисе

В турецком городе Мармарисе для туристов, которых не могут расселить в отели, развернули палатки с водой и едой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, помощь отдыхающие получают прямо на центральной площади города. В это время на краю города пожары не утихают. Пламя все ближе подбирается к расположенным неподалеку от леса отелям.

Пожары на юге Турции начались после возгорания на мусорной свалке. Число жертв лесных пожаров увеличилось до четырех. Более 180 человек пострадали на юге страны.

Пожары возникли в 17 разных провинциях страны. При этом власти не исключают, что пожары могли возникнуть в результате поджогов.

Ранее стало известно, что из курортного Мармариса начали эвакуировать туристов, которые проживают в отелях. Туристы и местные жители с чемоданами в руках бежали от огня.

Туристы показали обстановку в курортных городах, где эвакуируют местных жителей и приезжих. По словам отдыхающих, люди обеспокоены.