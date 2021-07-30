В США спортсмена обвинили в участии в штурме Капитолия

В США, похоже, нашли новую жертву январских событий в Капитолии. Теперь из 27-летнего спортсмена делают чуть ли не руководителя демонстраций.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, атлета из Иллинойса обвиняют сразу в пяти преступлениях, включая насильственное проникновение на территории Капитолия, сопротивление правоохранительным органам и подстрекательство. И именно этот пункт может отправить молодого человека в тюрьму.

Вместе с ним на скамье подсудимых сейчас еще около 500 человек. Кстати, проверить в каких условиях они содержатся, не дали даже конгрессменам. Ранее журналисты писали о многочисленных жалобах от заключенных - от бесконечных запугиваний, до пыток.

Ну а главным виновником митинга и последующих погромов демократы по-прежнему пытаются выставить бывшего президента Трампа - стало известно, что минюст США может помешать правовой защите бывшего главы Белого дома.