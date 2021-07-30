https://news.day.az/world/1366033.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 270 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 270 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 270 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 90 344.
За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 24 715 человек. Таким образом, число инфицированных этим коронавирусом в Иране достигло 3 851 162.
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