В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 270 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 270 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 90 344.

За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 24 715 человек. Таким образом, число инфицированных этим коронавирусом в Иране достигло 3 851 162.