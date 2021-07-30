Итальянские депутаты устроили драку в парламенте

В Италию уже пришла четвертая волна - власти зафиксировали резкий рост заражения. Но в стране не до конца понимают, насколько важна прививка - доходит даже до рукоприкладства.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, так, в итальянском парламенте прямо во время заседания депутаты устроили потасовку, обсуждая вопрос вакцинации.