Американские улицы зачистят от бомжей

Мэр Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) Эрик Гарсетти принял постановление, которое запрещает бездомным селиться на некоторых участках улиц. Городские власти в конце августа начнут зачищать от палаток бомжей территории рядом с учебными учреждениями, парками и популярными дорогами, сообщает американский журнал House Beautiful, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Документ был принят 29 июля и вступит в силу 28 августа. Согласно постановлению, бомжи не смогут разбивать лагеря для проживания в радиусе 500 футов (152 метров) от детских садов и библиотек, путепроводов, автострад, проездов, тротуаров. Прежде чем штрафовать бездомных за пребывание в неположенных местах, городские службы должны будут за 14 дней предупредить людей о необходимости сменить локацию.

На прошлой неделе протестующие из-за ущемления прав бездомных разбили окна и исписали граффити стены резиденции мэра Эрика Гарсетти в историческом жилом районе Парк Хэнкок (Hancock Park) в центре Лос-Анджелеса. Данный акт вандализма не заставил чиновника изменить решение городского совета.

Американцы называют Лос-Анджелес "столицей бездомных". По данным мэрии, на улицах города проживают около 66 тысяч бомжей.