Турецкие пожарные локализовали почти все лесные пожары в стране

Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль почти все лесные пожары, бушевавшие последнюю неделю в стране. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации президента Турции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из 154 лесных пожаров, произошедших в нашей стране в последние шесть суток, наша страна в результате мобилизации усилий взяла под контроль 146", - говорится в сообщении администрации. Эти данные власти приводят по состоянию на 15:30 3 августа.

На данный момент, несмотря на успешную локализацию большинства районов возгорания, пожары все еще продолжаются возле Мармариса и Бордрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана. Однако опасности для жилых районов и туристических объектов сейчас уже нет. Выгорели тысячи га леса.