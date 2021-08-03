У побережья ОАЭ захватили танкер

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ.

Об этом во вторник сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили танкер.

Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".