https://news.day.az/world/1367056.html У побережья ОАЭ захватили танкер
У побережья ОАЭ захватили танкер
Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ.
Об этом во вторник сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили танкер.
Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".
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