В России за сутки выявили 23 120 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 120, до 6 379 904. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

В частности, за сутки было выявлено 1 911 случаев в Санкт-Петербурге, 1 287 - в Московской области, 552 - в Нижегородской области, 515 - в Свердловской области, 477 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 517 183 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 370, до 5 700 212. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет немногим более 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 998 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 454 - в Московской области, 510 - в Красноярском крае, 489 - в Нижегородской области, 465 - в Свердловской области.