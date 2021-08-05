В Мексике бык вырвался из ринга и ранил 10 зрителей

В Мексике по меньшей мере десять человек пострадали из-за нападения вырвавшегося из ринга быка, пишет Daily mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на арене в Пуруандиро и попал на видео. На кадрах видно, что бык с наездником проломил забор и побежал прямо на зрителей. В панике люди начали покидать свои места, образовалась давка.

Одна из женщин не смогла сбежать, и бык несколько раз пырнул ее рогами.

Местные власти начали расследование случившегося. Выяснилось, что родео получило лицензию на работу, хотя такие мероприятия нарушают ограничения, введенные в Мексике из-за коронавируса.