В Канаде планируют ввести "паспорт вакцинации"

В канадской провинции Квебек намерены начать применять "паспорт вакцинации" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что для лиц, полностью прошедших вакцинацию, будет действовать "ряд определенных привилегий".

Он добавил, что цель введения таких паспортов в том, чтобы получившие обе дозы вакцины от COVID-19 жители "могли вести практически нормальную жизнь".

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о том, как именно будут применяться данные документы.