В результате ДТП на трассе Гюмри - Ереван погиб служащий российской военной базы в Армении, еще четверо ранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Авария произошла в воскресенье около 7 утра в районе населенного пункта Талин. По предварительным данным, военный не справился с управлением личного автомобиля, машина опрокинулась в кювет.

"Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Командование воинской части вместе с правоохранительными органами проводит проверку.