В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным

Власти Грузии ужесточили ограничения в стране, введенные из-за пандемии коронавируса.

Грузия с завтрашнего дня возвращается к масочному режиму в открытых пространствах, решение принято по итогам заседания координационного штаба в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ

"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек...

Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения",- заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Обязательство на ношение масок в открытых пространствах было упразднено 22 июня. В закрытых пространствах данное ограничение не отменялось.