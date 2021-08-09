В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным
Власти Грузии ужесточили ограничения в стране, введенные из-за пандемии коронавируса.
Грузия с завтрашнего дня возвращается к масочному режиму в открытых пространствах, решение принято по итогам заседания координационного штаба в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ
"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек...
Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения",- заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Обязательство на ношение масок в открытых пространствах было упразднено 22 июня. В закрытых пространствах данное ограничение не отменялось.
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