В Грузии выявлено еще 5 128 случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 5 128 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), умерли 49 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 466 326, число умерших выросло до 6 279.

От коронавируса вылечились 412 420 человек.