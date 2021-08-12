https://news.day.az/world/1369200.html В Грузии выявлено еще 5 128 случаев инфицирования коронавирусом
В Грузии выявлено еще 5 128 случаев инфицирования коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 5 128 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), умерли 49 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 466 326, число умерших выросло до 6 279.
От коронавируса вылечились 412 420 человек.
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