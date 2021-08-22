В Грузии на поминках коронавирусом заразились более 40 человек

Случай массового заражения коронавирусом произошел в селе Уравели Ахалцихского района (регион Самцхе-Джавахети), пишет "Вестник Кавказа".

По информации телеканала "Рустави 2", в поминках по 84-летней женщине участвовали 19 семей.

Вскоре оказалось, что на мероприятии заразился 41 человек. Пять из них госпитализированы, среди них две беременные женщины и младенец, прочие лечатся на дому.

Напомним, официально в Грузии действует запрет на массовые собрания численностью более 10 человек. Однако часто он нарушается.

Эпидемиологи считают, что поминки и свадьбы - главная причина стремительного распространения коронавируса в Грузии.