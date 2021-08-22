https://news.day.az/world/1371853.html В Грузии на поминках коронавирусом заразились более 40 человек
В Грузии на поминках коронавирусом заразились более 40 человек
Случай массового заражения коронавирусом произошел в селе Уравели Ахалцихского района (регион Самцхе-Джавахети), пишет "Вестник Кавказа".
По информации телеканала "Рустави 2", в поминках по 84-летней женщине участвовали 19 семей.
Вскоре оказалось, что на мероприятии заразился 41 человек. Пять из них госпитализированы, среди них две беременные женщины и младенец, прочие лечатся на дому.
Напомним, официально в Грузии действует запрет на массовые собрания численностью более 10 человек. Однако часто он нарушается.
Эпидемиологи считают, что поминки и свадьбы - главная причина стремительного распространения коронавируса в Грузии.
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