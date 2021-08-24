В Грузии рассказали о «катастрофической» волне коронавируса

Четвертая волна пандемии коронавируса стала "катастрофической" для Грузии. Об этом рассказал руководитель грузинской Национальной технической группы консультантов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, резкое ухудшение эпидемиологической ситуации было вызвано распространением "дельта"-варианта коронавируса.

"Госпитализированных в тяжелом состоянии больше, чем при китайском варианте, и смертность выше по сравнению с китайским и британским вариантами", - заявил он.

В начале августа Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения COVID-19. Местные власти также связали этот факт с распространением более заразного "дельта"-варианта инфекции.

Ранее глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе предупредил Грузию о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за резкого увеличения потока пациентов с коронавирусом. Свой прогноз он связал с активным распространением в стране индийского штамма COVID-19.