В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 человека

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 4 247 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 74 человека умерли.

Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, сообщает Day.Az.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 540 449, а число умерших - 7 175 человек. 476 555 человек выздоровели.