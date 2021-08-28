https://news.day.az/world/1373785.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 человека
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 74 человека
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 4 247 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 74 человека умерли.
Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, сообщает Day.Az.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 540 449, а число умерших - 7 175 человек. 476 555 человек выздоровели.
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